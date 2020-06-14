26.57 / 26.76 29.75 / 30.11
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пробное ВНО можно будет пройти двумя способами: что важно знать участникам

12:21 14 июня 2020
ноутбук

Пробное внешнее независимое оценивание в Украине, которое отменили из-за коронавируса, украинские выпускники смогут пройти в режиме онлайн. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что любой ученик по желанию сможет сдать ВНО через личный кабинет, а тем, кому по техническим причинам не удастся это сделать, смогут сдать ВНО в офлайн-режиме.

«Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст ему тетрадь с формой со всеми заданиями, он выполнит эти задания дома и потом пришлет на соответствующую проверку. Это решение было принято в связи с тем, что есть большое количество детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО», — сказал Степанов.

Напомним, участникам пробного ВНО вернут ранее уплаченные деньги. Вопрос о проведении в установленные сроки основной сессии ВНО окончательно решится 20−22 июня. По данным Минобразования и науки, для участия в основной сессии ВНО зарегистрировалось 379,5 тысяч человек.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мобильный телефон

Жители ОРДЛО снова остались без связи Vodafone

Екатерина Катющева

«Еще час-полтора и живой Катю не нашли бы...»: выяснились подробности спасения пропавшей во время марафона спортсменки

Майкл Флор

Счет за лечение больного COVID-19 превысил миллион долларов

военные

Шестая годовщина трагедии Ил-76 в небе над Луганском: в Украине чтят память погибших десантников и членов экипажа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер