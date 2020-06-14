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Пробное ВНО можно будет пройти двумя способами: что важно знать участникам
Пробное внешнее независимое оценивание в Украине, которое отменили из-за коронавируса, украинские выпускники смогут пройти в режиме онлайн. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Министр отметил, что любой ученик по желанию сможет сдать ВНО через личный кабинет, а тем, кому по техническим причинам не удастся это сделать, смогут сдать ВНО в офлайн-режиме.
«Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст ему тетрадь с формой со всеми заданиями, он выполнит эти задания дома и потом пришлет на соответствующую проверку. Это решение было принято в связи с тем, что есть большое количество детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО», — сказал Степанов.
Напомним, участникам пробного ВНО вернут ранее уплаченные деньги. Вопрос о проведении в установленные сроки основной сессии ВНО окончательно решится 20−22 июня. По данным Минобразования и науки, для участия в основной сессии ВНО зарегистрировалось 379,5 тысяч человек.
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