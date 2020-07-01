- 19:47 Обнуление сроков Путина: в Украине заговорили о санкциях против организаторов голосования в Крыму
- 19:30 Коллектив «Семок» прокомментировал попытку захвата предприятия, — СМИ
- 19:27 Названа новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
- 19:22 «Хочу попросить прощения у Нацкорпуса»: на сайте Шария появилось неожиданное заявление
- 19:15 Отпуск во время пандемии: медики рассказали, как безопасно отдохнуть на море
- 19:11 Внук экс-мэра Одессы сбил пешехода, скрылся с места ДТП и избежал наказания
- 18:58 Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко
- 18:36 Украинцам начали возвращать деньги за пробное ВНО: как быстро их получить
- 18:14 На пешеходный мост в Киеве средь бела дня заехала машина: в сети обсуждают видео
- 18:09 У берегов Одессы зацвело море: купаться и рыбачить в «цветной» воде запрещено
- 17:43 Стало известно о задержании осужденного за госизмену бывшего депутата крымского парламента
- 17:33 Миллиардер Берни Экклстоун стал отцом в 89 лет
Коллектив «Семок» прокомментировал попытку захвата предприятия, — СМИ
Сегодня,
«Захват предприятия в пользу кого? Государства Украина? Так могу вам всем сказать. Я, как депутат Украины, клялся защищать национальные интересы и я хочу, чтобы эта война закончилась, а она закончится тогда, когда вот такие компании, которые зарабатывают на крови, которым выгодно, чтобы война продолжалась, которым выгодно чтобы гибли наши ребята на передовой, которым выгодно, чтобы дети, проживающие на линии соприкосновения, каждый день слышали эти выстрелы, чтобы они зарабатывали огромное состояние», — сказал Лубинец.
Трудовой коллектив производителя «Семок» считает, что данный брифинг — это еще одна угроза и давление депутата Лубинца на работников.
Напомним, что трудовой коллектив производителя «Семок» обратился к председателю Верховной Рады Украины относительно возможного участия народного депутата Дмитрия Лубинця в атаке на их предприятие. В течение июня через решения судов продолжаются попытки установить контроль над одним из крупнейших производителей снеков в Украине.105
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...