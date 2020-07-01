Коллектив «Семок» прокомментировал попытку захвата предприятия, — СМИ

Украина

Сегодня, 01.07.20 на телеканале «Рада ТВ» народный депутат Украины Дмитрий Лубинец из депутатской группы «За майбутнє» дал официальный брифинг, где заявил о своей непричастности к захвату производителя «Семок».

«Захват предприятия в пользу кого? Государства Украина? Так могу вам всем сказать. Я, как депутат Украины, клялся защищать национальные интересы и я хочу, чтобы эта война закончилась, а она закончится тогда, когда вот такие компании, которые зарабатывают на крови, которым выгодно, чтобы война продолжалась, которым выгодно чтобы гибли наши ребята на передовой, которым выгодно, чтобы дети, проживающие на линии соприкосновения, каждый день слышали эти выстрелы, чтобы они зарабатывали огромное состояние», — сказал Лубинец.

Трудовой коллектив производителя «Семок» считает, что данный брифинг — это еще одна угроза и давление депутата Лубинца на работников.

Напомним, что трудовой коллектив производителя «Семок» обратился к председателю Верховной Рады Украины относительно возможного участия народного депутата Дмитрия Лубинця в атаке на их предприятие. В течение июня через решения судов продолжаются попытки установить контроль над одним из крупнейших производителей снеков в Украине.

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