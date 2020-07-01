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Происшествия

История с "избиением" подростка сверстниками во Львове получила неожиданную развязку

20:04 1 июля 2020
дети

Информация об избиении ребенка в Сиховском районе Львова, которую 1 июля бурно обсуждали в социальных сетях, не подтвердилась.

Полицейские после появления новости в СМИ и соцсетях, провели проверку и не обнаружили никаких телесных повреждений на теле 11-летнего мальчика.

Во время проверки работники ювенальной превенции установили личности всех детей, зафиксированных на видео в возрасте от 10 до 12 лет, и опросили их в присутствии родителей.

Дети сообщили, что все они были участниками игры и никаких телесных повреждений своему товарищу не наносили. Эту информацию также подтвердил 11-летний мальчик, которого якобы избили.

Напомним, 25 мая в Деснянском районе Киеве мужчина жестоко избил своего крестника, в результате чего ребенок умер в больнице. Чтобы скрыть следы преступления, крестный и мать мальчика сказали медикам, что ребенок сам выпал из окна.

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