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Зверское избиение 6-летнего мальчика крестным в Киеве: врачам не удалось спасти ребенка
Шестилетний ребенок, которого 25 июня зверски избил пьяный крестный в Деснянском районе Киева, умер в больнице. Мальчик после «общения» с крестным получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов. Несмотря на ряд сложных операций, врачам не удалось его спасти.
Прокуратура в уголовном производстве по факту жестокого избиения ребенка переквалифицировала действия 37-летнего подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о семье, в которой воспитывался умерший малыш и о том, что из себя представляет мужчина, поднявший руку на безответного ребенка.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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