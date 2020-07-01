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Общество и люди

Суд наказал учительницу, которая жестоко издевалась над школьниками в Измаиле

22:39 1 июля 2020
школа в Измаиле

Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор Измаильского горрайсуда, признавшего учительницу школы № 11 Жанну Мунтяну виновной в буллинге.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу. В марте 2020 года Измаильский горрайонный суд признал ее виновной и оштрафовал на 1360 гривен. Учительница это решение обжаловала в Апелляционном суде, где подтвердили вердикт суда первой инстанции. Помимо того, педагога и прикрывавшего ее директора уволили с работы.

По мнению одесского волонтера, защитника прав детей, Лучезара Панфилова, который в свое время придал данную историю гласности, «этот урок должен выучить каждый государственный служащий, в чьей зоне ответственности находится взаимодействие с несовершеннолетними».

«Помните это, когда в порыве гнева / злобы / обиды, вызванной собственной несостоятельностью / непрофессионализмом / невежеством, вы будете оскорблять, принижать достоинство, занижать оценки, стравливать, применять физическое насилие по отношению к детям», — отмечает активист.

Он подчеркивает, что система должна работать таким образом, чтобы отсекать любые нарушения и нарушителей. Особенно, если эти нарушения делаются системно и умышленно.

Ранее департамент образования и науки Одесской ОГА вплотную занимался ситуацией в указанной школе, направлял туда комиссии. Руководству школы рекомендовали уволить учительницу. Но директор учебного заведения, депутат местного совета, Лариса Курис категорически отказалась это делать.

Напомним, ранее в киевской школе № 69 разгорелся скандал с учительницей младших классов. Родители учеников 1-Б обвинили учительницу в психологическом насилии над детьми. По их словам, ни один урок не проходил без криков: педагог срывалась на детях, оскорбляла и унижала их.

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