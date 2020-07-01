Посол Украины призвал ООН перейти к решительным действиям против России: названа причина

Украина

Ситуация с нарушением прав человека в оккупированном Крыму вызывает все большую тревогу не только у участников пикетов в Москве, но и у дипломатов на международной арене.

Так, в среду, 1 июля, постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти «к более решительным действиям» в отношении России из-за ситуации с нарушением прав человека в Крыму.

Об этом шла речь во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщили в представительстве нашей страны, пишет «Крым.Реалии».

«Юрий Клименко в очередной раз привлек внимание участников диалога к продолжающимся грубым нарушениям Россией прав человека и международного гуманитарного права, имеющие место на временно оккупированном полуострове: прежде всего, преследований коренного народа Крыма — крымских татар и этнических украинцев, принудительного призыва местной молодежи в ряды Вооруженных сил России, незаконной паспортизации, насильственной депортации с целью изменения демографического состава населения», — говорится в сообщении.

Также постпред Украины осудил попытки России различными методами «легитимизировать незаконную оккупацию АРК, в том числе путем проведения на оккупированных территориях так называемого референдума по поправкам в российскую конституцию».

Характерно, что на сайте представительства России опубликовано выступление посла России Геннадия Гатилова во время интерактивного диалога с Бачелет, однако из текста полностью убрали даже упоминание об аннексированном Крыме.

Напомним, что на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Клименко сообщил, что Россия совершает военные преступления в Крыму, а также нарушает международное гуманитарное право и права человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В частности, там идет речь о применении пыток, проведении обысков и рейдов, а также принудительном перемещении крымчан на территорию соседней России.

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