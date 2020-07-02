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Смерть ребенка под колесами грузовика: во Львовской области погибла 10-летняя девочка
Во Львовской области, где на днях местная жительница во время грозы пострадала от удара молнии через розетку, в первый день июля произошло не менее трагическое событие на дороге: в результате наезда грузовика погибла десятилетняя девочка.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 1 июля, около 13.00 в селе Подгайчики Золочевского района.
«Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика „Iveco“, 33-летний львовянин, совершил наезд на ученицу пятого класса 10-летнюю местную жительницу», — сказано в сообщении правоохранителей.
От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, что несколькими днями ранее в Харькове автомобиль ВАЗ наехал на детскую коляску, отчего находившаяся в ней девочка 2020 года рождения погибла. В соответствии с материалами дела, автомобиль ВАЗ 21 013 внезапно заглох и его решили подтолкнуть. За рулем находился 18-летний водитель, а машину толкал еще один человек. ВАЗ двигался задним ходом, поэтому коляску с ребенком мужчины не заметили.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в некоторых случаях правоохранителям удается предотвратить смерть ребенка в ДТП. Так, в городе Хабаровске местному полицейский спас трехлетнего ребенка — он схватил мальчика на руки, и через секунду по месту, где тот стоял, проехались колеса неуправляемого автомобиля.81
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