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Другие методы преподавания: в Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению
Несмотря на заявления украинских топ-чиновников о возможном продолжении школами работы в новом учебном году в дистанционном режиме, сами учебные заведения не готовы к такому шагу технологически.
Об этом заявил Сергей Бабак, глава парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии «Слуга народа», в интервью «Радио Свобода».
Он подчеркнул, что дистанционное образование в Украине пока не готово заменить очное образование, но оно может быть «дополнительным инструментом» для получения знаний.
«Делать его полноценным? Оно еще к этому не готово технологически и это совсем другие методы преподавания», — отметил Бабак.
Однако, по его словам, именно дистанционное образование должно продолжаться в школах, если 1 сентября детям запретят идти в школы.
«Насчет первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования… Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Это хоть какой-то элемент доступа к знаниям», — сказал Бабак.
Напомним, что в Минобразования заявляли, что всеукраинская онлайн-школа будет продолжена с 1 сентября, но формат пока несогласованный.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий заявила, что пока что нет решения Кабмина о всеобщем переходе школ на онлайн-обучение с 1 сентября. «Живого общения никто не отменял. В том и суть школы», — подчеркнула она. Но самым важным вопросом при принятии решения должна оставаться безопасность детей.7
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Другие методы преподавания: в Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению
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