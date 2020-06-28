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Нужно готовиться уже сейчас: украинские школы с осени могут перейти на дистанционный режим обучения
Украинским школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на расширенном селекторном совещании по коронавирусу.
«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности», — заявил он, передает пресс-служба президента Украины.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве учительница школы с позитивным тестом на COVID-19 ходила на работу и успела пообщаться с большим количеством людей. Позднее коронавирусную инфекцию обнаружили в еще семи школах.41
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