Украина

Украина призвала ООН осудить проведение в Крыму голосования по "путинским поправкам" в конституцию РФ

Россия продолжает нарушать права человека во временно оккупированному Крыму и в частях Донецкой и Луганской областей, в том числе и проведением там референдума по внесению поправок в конституцию РФ.

Об этом заявил в официальном письме к генсеку ООН Сергей Кислица постоянный представитель Украины при ООН, пишет «Укринформ».

В письме отмечается, что проведение голосования на оккупированных территориях противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе Устава ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», а также украинскому законодательству".

Кислица призвал все страны-члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение «голосования» на временно оккупированных территориях Украины".

Украинский дипломат подчеркнул, что участие граждан Украины в таком «референдуме» с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

Напомним, что 25 июня в России и аннексированном ею Крыму началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Одна из поправок касается «обнуления» президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 1 июля, постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти «к более решительным действиям» в отношении России из-за ситуации с нарушением прав человека в Крыму. Об этом он заявил во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter