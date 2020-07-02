Украина

Грозы, ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой. Западные области, как и раньше, будут заливать дожди, местами с грозами.

В четверг, 2 июля, по прогнозам Укргидрометцентра, на западе Украины столбики термометров покажут 27−28 градусов, на остальной территории — 31−33 градуса.

В пятницу, 3 июля, дожди захватят и север страны. Температура воздуха повысится: на востоке и юге до 34−36, на севере и в центре — 32−33 градусов, на западе немного прохладнее — +28.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что июль нынешнего года будет жарче обычного на 1−2 градуса, но по количеству осадков месяц должен вписаться в многолетнюю норму.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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