Грозы, ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

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В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой. Западные области, как и раньше, будут заливать дожди, местами с грозами.
В четверг, 2 июля, по прогнозам Укргидрометцентра, на западе Украины столбики термометров покажут 27−28 градусов, на остальной территории — 31−33 градуса.
В пятницу, 3 июля, дожди захватят и север страны. Температура воздуха повысится: на востоке и юге до 34−36, на севере и в центре — 32−33 градусов, на западе немного прохладнее — +28.
Напомним, метеорологи прогнозируют, что июль нынешнего года будет жарче обычного на 1−2 градуса, но по количеству осадков месяц должен вписаться в многолетнюю норму.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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