26.63 / 26.84 29.67 / 30.08
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Грозы, ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

7:16 2 июля 2020
лето

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой. Западные области, как и раньше, будут заливать дожди, местами с грозами.

В четверг, 2 июля, по прогнозам Укргидрометцентра, на западе Украины столбики термометров покажут 27−28 градусов, на остальной территории — 31−33 градуса.

В пятницу, 3 июля, дожди захватят и север страны. Температура воздуха повысится: на востоке и юге до 34−36, на севере и в центре — 32−33 градусов, на западе немного прохладнее — +28.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что июль нынешнего года будет жарче обычного на 1−2 градуса, но по количеству осадков месяц должен вписаться в многолетнюю норму.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Родина-мать

Возле "Родины-матери" в Киеве хотят установить "самый высокий" флаг Украины, ученые выступают против

Виктор Проскурин

Названа причина смерти Виктора Проскурина

Дистанционное обучение

Нужны другие методы преподавания: в Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению

лето

Грозы, ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер