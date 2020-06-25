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Тысячи подтопленных домов, разрушенные мосты и дороги: спасатели рассказали о масштабах бедствия в Западной Украине
Из-за сильных ливней, который прошли в Западной Украине 22−24 июня, осложнилась паводковая обстановка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.
На западе страны подтоплено 285 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС.
Больше всего пострадала Ивано-Франковская область — вода нанесла ущерб 234 селам и городам. На территории области погибло 3 человека. В Черновицкой области подтопило 37 населенных пунктов, во Львовской — 12, Тернопольской — 2.
Залитыми оказались 9994 дома, в том числе в Ивано-Франковской области — 9157, Черновицкой — 728, Львовской — 72, Тернопольской — 37.
Пострадали 9 объектов социальной и бытовой сферы, 3340 подвалов, 13 390 приусадебных участков.
Разрушено 117 км автодорог и 64 моста в Ивано-Франковской области. Повреждено 500 км автодорог и 135 мостов в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях.
Непогода нанесла повреждения 280 м дамб в Черновицкой области.
По информации ГСЧС, к ликвидации последствий непогоды привлекались более полутора тысяч человек, почти 500 единиц техники и 2 вертолета.
Специалисты считают, что потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах.
Подробно о том, что происходит в Западной Украине и каковы прогнозы на ближайшее время, в материале «ФАКТОВ».117
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