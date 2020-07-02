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Почти 900 новых случаев за сутки: в Украине новый скачок заболеваемости COVID-19
Хоть рабочая группа Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, и прогнозировала, что к 3 июля рост уровня заболеваемости в Украине замедлится, на утро четверга, 2 июля, в стране подтверждены 889 новых случаев COVID-19 — больше, чем сутками ранее — 1 июля фиксировались 664 новых случаев.
На интерактивной карте СНБО показан уровень заболеваемости по областям. По-прежнему пальму первенства удерживает Львовская область — 152 новых случаев COVID-19, на втором месте Киев — 104 заболевших, на третьем — Ровенская область, где заболели 93 человека.
Меньше всего выявлено заболевших в Херсонской и Полтавской областях — по одному новому случаю. А в Николаевской и Черкасской заболевших за прошлые сутки не было.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что длительность болезни у подхвативших коронавирусную инфекцию примерно одинакова по всей стране — порядка трех недель.202
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.