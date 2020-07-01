- 23:02 Эпидемия коронавируса в Украине изменит темп: озвучен прогноз
- 22:39 Суд наказал учительницу, которая жестоко издевалась над школьниками в Измаиле
- 22:05 Украинцев не будут штрафовать за неуплату кредитов во время карантина: что важно знать
- 21:43 Глава НБУ Смолий написал заявление об увольнении
- 21:27 В Украине запускают шесть дополнительных поездов в курортные города: расписание
- 20:55 В Мелитополе разгорается скандал вокруг планов «казаков» создать «народную полицию»
- 20:33 Ювелирный выстрел: ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения боевиков на Донбассе
- 20:04 История с "избиением" подростка сверстниками во Львове получила неожиданную развязку
- 19:47 Обнуление сроков Путина: в Украине заговорили о санкциях против организаторов голосования в Крыму
- 19:30 Коллектив «Семок» прокомментировал попытку захвата предприятия, — СМИ
- 19:27 Названа новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
- 19:22 «Хочу попросить прощения у Нацкорпуса»: на сайте Шария появилось неожиданное заявление
Эпидемия коронавируса в Украине изменит темп: озвучен прогноз
По сравнению с предыдущей неделей, когда ежесуточно фиксировали количество заболевших коронавирусом в пределах тысячи и более человек, к 3 июля эпидемия коронавируса в Украине несколько замедлится.
Такой прогноз составила рабочая группа Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса.
Среднее суточное количество заболевших составит 1143 человек (на прошлой неделе эта цифра составляла 1170). Количество смертей будет в пределах 14−18 случаев в сутки (на прошлой неделе этот показатель составлял 20−24). Данные приведены на странице НАН Украины.
Больше всего больных будут фиксировать во Львовской, Закарпатской, Ровенской, Одесской областях и в Киеве.
Но при сохранении текущей тенденции уже в конце июля суточное количество новых инфекций может превысить 2 тысячи.
«Статистика по Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества новых инфицированных в день, но при этом темпы развития эпидемии снизились по сравнению с предыдущей неделей. Львовщина и Закарпатье показали значительно лучшую динамику, чем ожидалось, но они все равно в лидерах по темпам распространения инфекции. Причина — увеличение контактов населения», — цитирует ученого OBOZREVATEL.
По его словам, анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшения количества смертей.
Напомним, на утро 1 июля, в Украине подтверждены 44 998 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1173 случая с летальным исходом и 19 548 случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.