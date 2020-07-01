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Украина

Эпидемия коронавируса в Украине изменит темп: озвучен прогноз

23:02 1 июля 2020
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По сравнению с предыдущей неделей, когда ежесуточно фиксировали количество заболевших коронавирусом в пределах тысячи и более человек, к 3 июля эпидемия коронавируса в Украине несколько замедлится.

Такой прогноз составила рабочая группа Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

Среднее суточное количество заболевших составит 1143 человек (на прошлой неделе эта цифра составляла 1170). Количество смертей будет в пределах 14−18 случаев в сутки (на прошлой неделе этот показатель составлял 20−24). Данные приведены на странице НАН Украины.

Больше всего больных будут фиксировать во Львовской, Закарпатской, Ровенской, Одесской областях и в Киеве.

Но при сохранении текущей тенденции уже в конце июля суточное количество новых инфекций может превысить 2 тысячи.


«Статистика по Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества новых инфицированных в день, но при этом темпы развития эпидемии снизились по сравнению с предыдущей неделей. Львовщина и Закарпатье показали значительно лучшую динамику, чем ожидалось, но они все равно в лидерах по темпам распространения инфекции. Причина — увеличение контактов населения», — цитирует ученого OBOZREVATEL.

По его словам, анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшения количества смертей.

Напомним, на утро 1 июля, в Украине подтверждены 44 998 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1173 случая с летальным исходом и 19 548 случаев выздоровления пациентов.



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