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Здоровье и медицина

Национальные особенности: в Украине COVID-19 болеют 3 недели

12:29 1 июля 2020
Госпитализация инфицированного

В Украине медики заметили «национальные особенности» лечения COVID-19. Как заявил на брифинге 1 июля министр здравоохранения Максим Степанов, был сделан вывод об одинаковости сроков исцеления инфицированных пациентов по всей стране. Напомним, по данным на 09:00 1 июля в Украине были подтверждены уже 44 998 случаев заболевания COVID-19, из которых 1173 случая закончились смертью пациента

«В среднем течение болезни и средние цифры относительно длительности болезни одинаковые по всей стране. То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длится дольше, а бессимптомно человек может болеть меньший срок. В то же время решение, что человек выздоровел, принимает непосредственно врач, в том числе обязательно на основе исследования методом ПЦР», — объяснил министр.

Таким образом, согласно выводам Минздрава, в Украине болезнь длится около трех недель.

Напомним, днем ранее Степанов заявил о серьезном росте количества пациентов с коронавирусным заболеванием, которым показана госпитализация. Так, за неделю (с 22 по 28 июня) в больницу попали 1410 пациентов — их количество возросло едва ли не в два раза по сравнению с предыдущими периодами. Он также предупредил, что в связи с продолжающимся увеличением количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Украине могут снова ужесточить карантинные ограничения.

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