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Общество и люди

Правила не для всех: во Львове ресторан уличили в нарушении карантина (видео)

9:42 2 июля 2020
Полиция

Не все заведения общественного питания соблюдают карантинные меры, в частности, ограничение времени работы, введенные из-за коронавируса. К примеру во Львове — область по-прежнему лидирует по количеству новых заболеваний COVID-19.

О таком случае сообщает Степан Грицюк, снявший соответствующее видео около полуночи. Он находился в кафе, посетителей которого «попросили», когда время работы приблизилось к разрешенным 22:00. Но стал свидетелем тому, как другое заведение продолжало работать. Хотя рядом находились полицейские экипажи.

«Спрашиваем: „Ребята, а вы почему ничего не делаете?“ В ответ слышим: „То вопрос к нашему руководству“. Спрашиваем: „А вы тут зачем?“ И слышим: „Для красоты“. Я понимаю, что бизнес устал от карантина и того вируса, ресторанам надо жить. Но почему маленькие кафе, которые и так на ладан дышат, закрыли, а огромным сетям законы не писаны?» — пишет он на своей страничке в социальных сетях и выкладывает соответствующее видео.

В комментариях под этим постом его автор позже сообщил, что полицейские вызывали оперативников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 09:00 2 июля, в Украине подтверждены 45 887 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1185 случаев с летальным исходом и 20 053 случая выздоровления пациентов.

Фото Степана Грицюка из соцсетей.

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