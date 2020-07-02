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В Днепре перевернулась фура с пивом: момент жуткой аварии попал на видео
В Днепре, где на днях произошло смертельное ДТП с участием тяжело груженой фуры и микроавтобуса, утром в четверг, 2 июля, перевернулся большегруз с пивом.
Как сообщает «Информатор», ДТП произошло на проспекте Нигояна. Водитель утверждает, что у фуры отказали тормоза — он не справился с управлением и машина «прилегла» на бок.
Водителя увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.
Пиво, вылившееся на дорогу из разбившихся бутылок, издает резкий запах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре произошло ужасное ДТП — поезд сбил коляску с ребенком. Полуторагодовалая девочка находится в больнице, а ее бабушка — под следствием. Женщине инкриминируют нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, что привело к травмированию человека.185
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