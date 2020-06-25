26.59 / 26.79 29.70 / 30.12
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Летел на красный: в сеть попало видео момента смертельной аварии в Днепре

13:40 25 июня 2020
ДТП в Днепре

Момент смертельного ДТП в Днепре, где на перекрестке улицы Байкальской и проспекта Слобожанского столкнулись груженый песком DAF и микроавтобус Mercedes Vito, попал на видео.

Как сообщает «Информатор», водитель автомобиля Mercedes с прицепом, в котором были улья с пчелами, проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Мужчина погиб на месте, а находящиеся с ним в машине подростки 13 и 14 лет попали в больницу. Позже старший из них умер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировоградской области, где на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. Четыре человека, находящиеся в легковом автомобиле, погибли.

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП в Днепре

Летел на красный: в сеть попало видео момента смертельной аварии в Днепре

Пойманная рыба

Мужчина поймал крупную рыбу на затопленном паводком рынке в Черновцах (видео)

Минометные мины

В Киеве рядом с рынком "Петровка" нашли мины: подробности ЧП (фото)

Люди без масок в Киево-Печерской Лавре

Ничему не учатся: в открытой после вспышки коронавируса Киево-Печерской Лавре собрались десятки людей без масок (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер