Происшествия

Летел на красный: в сеть попало видео момента смертельной аварии в Днепре

Момент смертельного ДТП в Днепре, где на перекрестке улицы Байкальской и проспекта Слобожанского столкнулись груженый песком DAF и микроавтобус Mercedes Vito, попал на видео.

Как сообщает «Информатор», водитель автомобиля Mercedes с прицепом, в котором были улья с пчелами, проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Мужчина погиб на месте, а находящиеся с ним в машине подростки 13 и 14 лет попали в больницу. Позже старший из них умер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировоградской области, где на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. Четыре человека, находящиеся в легковом автомобиле, погибли.

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