26.73 / 27.00 29.81 / 30.30
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ломаченко и Лопес узнали новую дату чемпионского боя (фото)

10:06 2 июля 2020
Теофимо Лопес Боб Арум и Василий Ломаченко

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов по версиям WBO, WBA и WBC 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого в мае внесли в базу «Миротворца», и обладателем пояса IBF 22-летним американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом) состоится 19 сентября.

При этом 88-летний промоутер в комментарии ESPN уточнил, что информации по поводу места проведения поединка пока нет, но с большой долей вероятности, это может быть Лас-Вегас (США).

«Я хочу драться уже», — написал Теофимо Лопес на своей странице в Twitter.

Кстати, оба боксера выразили готовность провести поединок, который не состоялся 30 мая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса, без зрителей.

«С болельщиками или без них — не так важно. Главное, чтобы Лопес вышел на ринг с Ломаченко», — цитирует менеджера украинского боксера Эгиса Климаса ESPN.

Василий Ломаченко во время карантина запустил бороду, но не спортивную форму

Читайте также — Ломаченко непобедим, а Усика в супертяжах может побить только один боксер, — Михаил Завьялов

К слову, по информации сайта Mixsport, гонорар Ломаченко за бой с Лопесом в посткарантинных условиях может быть уменьшен с 4,5 млн долларов до 1,1 миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василия Ломаченко признали лучшим в истории боксером-любителем.

Фото ESPN

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП в Днепре

В Днепре перевернулась фура с пивом: момент жуткой аварии попал на видео

Путин

Россияне обнулили сроки Путина: ЦИК РФ показал итоги референдума

наводнение в Западной Украине

Вырубка леса ни при чем? Ученый рассказал о причинах масштабного паводка в Западной Украине

валюта

Доллар и евро подорожали: сколько стоит валюта в банках и обменниках 2 июля

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер