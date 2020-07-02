Ломаченко и Лопес узнали новую дату чемпионского боя (фото)

Спорт

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов по версиям WBO, WBA и WBC 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого в мае внесли в базу «Миротворца», и обладателем пояса IBF 22-летним американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом) состоится 19 сентября.

При этом 88-летний промоутер в комментарии ESPN уточнил, что информации по поводу места проведения поединка пока нет, но с большой долей вероятности, это может быть Лас-Вегас (США).

«Я хочу драться уже», — написал Теофимо Лопес на своей странице в Twitter.

Кстати, оба боксера выразили готовность провести поединок, который не состоялся 30 мая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса, без зрителей.

«С болельщиками или без них — не так важно. Главное, чтобы Лопес вышел на ринг с Ломаченко», — цитирует менеджера украинского боксера Эгиса Климаса ESPN.

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К слову, по информации сайта Mixsport, гонорар Ломаченко за бой с Лопесом в посткарантинных условиях может быть уменьшен с 4,5 млн долларов до 1,1 миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василия Ломаченко признали лучшим в истории боксером-любителем.

Фото ESPN

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