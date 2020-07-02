Глава Минздрава Степанов поставил крест на медреформе в Украине?

Политика

Вместо того, чтобы разработать стратегию второго этапа медреформы, Минздрав во главе с Максимом Степановым сохраняет текущую ситуацию в медицине. Если в ближайшее время министр не представит реальной стратегии с цифрами и расчетами, можно считать, что на медреформе в Украине в очередной раз поставили крест. Такое мнение высказал директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк. На своей странице в Facebook он сообщил о том, что на прошлой недели произошло событие, которое не привлекло особого внимания, но имеет большой общественный вес. Речь идет о выступлении министра Степанова на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации.

Депутаты услышали о том, что медучреждения будут дофинансированы на уровне 2019 года, Минздрав разработает протоколы лечения и отдельные механизмы финансирования для специализированных больниц, врачам поднимут зарплату, а реформа фактически откладывается до 1 января 2021 года.

Андрей Миселюк напомнил, что медреформа начиналась по принципу «деньги ходят за пациентом», то есть больше получали те больницы, которые предоставляли больше услуг.

«Некоторые больницы готовились к изменениям, некоторые — надеялись, что как-то обойдется и на всякий случай выводили медиков на акции протеста. И, похоже, последние победили — новый министр (очевидно, по поручению и благословению Офиса президента) решил зафиксировать статус-кво, покрыв разницу между субвенцией и контрактом — то есть, оставив все как было», — акцентировал эксперт.

Вопросы также вызывает разработка национальных протоколов. Степанов анонсировал, что их будут тестировать на референтных учреждениях. Это еще одно «узкое место», ведь от того, кто станет референтом, зависит стандарт.

«Хотелось бы методологии и конкретики, но их нет», — отметил Миселюк.

«Вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы Минздрава сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам. Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться „задобрить“ врачей. Как это делалось за все годы независимости. Выиграем выборы — а дальше оно как-то будет. Но практика показывает, что с каждым годом наша медицинская система лучше не становится, а временные финансовые компрессы ран не лечат», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее министр Степанов игнорировал комитет Рады, перед которым должен был отчитаться о медреформе.





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