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Украина

Отставка Смолия: МВФ озвучил требование к Украине

10:55 2 июля 2020
МВФ

После заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке в связи с постоянным политическим давлением, в Международном валютном фонде, недавно выделившем первый транш в размере 2,1 млрд долларов по программе Stand-by, заявили, что независимость центробанка находится в центре программы, поддерживаемой МВФ.

Как передает издание «НВ», в МВФ заявили, что под руководством Смолия в Украине были достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике.

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«Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя», — заявили в МВФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», послы стран «большой семерки», отреагировав на ситуацию с Яковом Смолием, заявили, что независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины. По словам дипломатов, подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

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