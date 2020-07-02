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Украина

Сюрприз для оккупантов: ВСУ на Донбассе усилят Javelin

12:50 2 июля 2020
Комплекс Джавелин

Одна из бригад ВСУ, которая завершает на полигоне подготовку к выполнению задач в составе Объединенных сил, отрабатывается тактика применения комплексов Javelin, новые ракеты к которым недавно поставили в Украину из США.

«Нарабатываются навыки работы расчетов этих противотанковых ракетных комплексов. Хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК», — заявил в интервью АрміяInform главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

По его словам, у ВСУ есть серьезное количество американских ПТРК, как и подготовленных к работе с ними расчетов. Отметив, что количество комплексов у ВСУ является тайной, он добавил: «Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать усиливать Javelin. Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авиационный комплекс Bayraktar TB2, изготовленный в Турции, прошел заключительные приемо-сдаточные испытания осенью 2019 года.

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