Мир

Лукашенко сделал громкое заявление о победе над коронавирусом

В четверг, 2 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко, который в разгар пандемии COVID-19 проводил военный парад к 75-летию победы во Второй мировой войне, объявил, что в стране победили коронавирус.

Сказал об этом Лукашенко во время вручения государственных наград, особо отметив работу медиков, передает БЕЛТА.

По его мнению, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — заявил президент.

Отметим, на утро 2 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 424 жителей Белоруссии. Скончались 398 пациентов, выздоровели — 47 553 человека.

Напомним, в Беларуси не вводились жесткие карантинные ограничения по экономическим причинам. Лукашенко советовал белорусам лечиться водкой, баней и работой.

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