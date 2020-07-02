- 13:34 На Николаевщине вспыхнул масштабный пожар на свалке: спасатели второй день борются с огнем
- 13:27 Изнасилование мальчика во Львове: у подозреваемого могли быть сообщники
- 13:06 Лукашенко сделал громкое заявление о победе над коронавирусом
- 12:53 Богатство Джеффа Безоса достигло новой рекордной отметки
- 12:50 Сюрприз для оккупантов: ВСУ на Донбассе усилят Javelin
- 12:46 Глава Антимонопольного комитета передумал уходить в отставку
- 12:34 В сеть попала любопытная переписка «слуг народа» об отставке Смолия
- 12:10 Стало известно, когда дело об убийстве журналиста Павла Шеремета передадут в суд
- 12:09 На пост главы Нацбанка есть несколько кандидатур: кого выберет Зеленский
- 12:09 Наталия Орлянская: «Подружке пришла в голову мысль, по-моему, интересная: «Прикинь — ты умрешь не от рака, а от коронавируса!» (часть 18)
- 12:03 "Прессинг" Коломойского и сигнал для МВФ: что на Западе пишут об отставке главы НБУ Смолия
- 11:49 Почему возникает боль в суставах и как затормозить их поражение? Отвечает ортопед-травматолог
Лукашенко сделал громкое заявление о победе над коронавирусом
В четверг, 2 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко, который в разгар пандемии COVID-19 проводил военный парад к 75-летию победы во Второй мировой войне, объявил, что в стране победили коронавирус.
Сказал об этом Лукашенко во время вручения государственных наград, особо отметив работу медиков, передает БЕЛТА.
По его мнению, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.
«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — заявил президент.
Отметим, на утро 2 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 424 жителей Белоруссии. Скончались 398 пациентов, выздоровели — 47 553 человека.
Напомним, в Беларуси не вводились жесткие карантинные ограничения по экономическим причинам. Лукашенко советовал белорусам лечиться водкой, баней и работой.
291
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.