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«Хлебушек-то нужен»: Лукашенко объяснил отказ вводить карантин в Беларуси
В Беларуси, где власть резко критикует «коронавирусный психоз», президент Александр Лукашенко объяснил отсутствие в стране карантина имеющейся системой и прогнозированием ситуации после пандемии.
По словам белорусского лидера, он принял решение не закрывать страну и не останавливать производство, чтобы не терять рынки сбыта, которые после пандемии могут быстро освоить более богатые государства.
«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен», — цитирует Лукашенко «Настоящее время».
Лукашенко заявил, что страна борется с распространением коронавируса по-своему и уже «маленький лучик надежды забрезжил». По его словам, «самое главное — не допустили всплеска».
Он подчеркнул, что Беларусь борется с распространением коронавируса очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска как в Москве.
В то же время в стране на 17 апреля, по официальной информации, 4779 человек с наличием COVID-19, выздоровели и выписаны 342 пациента, умерли 42. Среди заразившихся — 419 медиков. За последние сутки в Беларуси зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 — 575 человек.
Напомним, несмотря на громкие заявления Лукашенко, в Беларуси в борьбе с инфекцией решено задействовать в том числе и военных медиков.
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