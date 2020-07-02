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На Николаевщине вспыхнул масштабный пожар на свалке: спасатели второй день борются с огнем (фото, видео)
На полигоне твердых бытовых отходов «Мильча» в селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области 1 июля вспыхнул масштабный пожар. Ранее под Киевом горела стихийная свалка, от дыма которой страдали не только жители села Гора, но и Борисполя.
На ликвидацию пожара на Николаевщине, по данным ГСЧС, направили спасателей двух пожарно-спасательных частей и несколько единиц специальной техники.
Огонь на площади 1000 квадратных метров удалось локализовать вечером 1 июня. Но ликвидация пожара продолжается и 2 июля. Почти по всему периметру свалки есть ячейки, которые тлеют, иногда с наличием отдельных очагов открытого горения.
Жители ближайшего населенного пункта возмущены — из-за едкого дыма люди не могут нормально дышать.
Напомним, в апреле масштабный пожар тушили на свалке под Николаевом.Тогда задействовали спасателей и технику из соседней Одесской области.
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