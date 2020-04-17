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«Ситуация достигла критической отметки»: под Николаевом бушует масштабный пожар на свалке (фото)
16 апреля в 17:59 на «101» поступило сообщение о пожаре на городском полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Санитарная очистка города» в селе Таборовка Вознесенского района Николаевской области (напомним, уже второй день горит свалка под Киевом).
Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Николаевской области, поначалу к месту были направлены два отделения 12-й ГПСЧ по обслуживанию Вознесенксого района, однако этих сил оказалось явно недостаточно — огонь к этому времени распространился на площадь около 7 га. Поэтому на помощь коллегам прибыли спасатели из соседнего Новоодесского района и города Южноукраинска, мобильная группа областного управления ГСЧС и бойцы пожарной охраны села Александровка. Технику также предоставили военные и лесное хозяйство. За несколько часов пожар локализовали. Однако его тушение продолжается до сих пор. В ликвидации стихии задействовано более полусотни человек.
В ГСЧС отмечают, что пожары на этой свалке с наступлением теплого времени года случаются часто. В нынешнем апреле — это уже второе крупное возгорание. Спасатели указывают на вопиющие нарушения в работе КП «СОМ», которое занимается обслуживанием свалки: нет ограждения, нарушаются правила захоронения отходов.
«Ситуация достигла критической отметки, рекомендации и просьбы представителей ГСЧС игнорируются, а теплый сезон только начался. Мы понимаем и то, насколько возмущены жители близлежащих сел, которые в преддверие Пасхи вынуждены дышать едким дымом», — отмечают в ГСЧС.
Добавим, что в Вознесенском районе были зафиксированы первые случаи COVID-19 на Николаевщине. Из 31 ныне зарегистрированных в области 20 приходится на Вознесенский район.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на мусорном полигоне во Львовской области, а также на Житомирщине, где из-за поджога травы огонь добрался до жилых домов.
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