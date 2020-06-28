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В курортной Кирилловке сделали платным въезд на дикий пляж
В Кирилловке перед выходными при въезде на популярную пляжную зону — Федотову косу — появился шлагбаум. Напомним, спешащие на отдых украинцы образовали огромную очередь из автомобилей под Одессой.
Его фото опубликовал местный ресурс РИА Мелитополь.
Чтобы отдохнуть на берегу моря на диком пляже, с автомобиля просят по 200 гривен.
Согласно пояснениям бизнесменов, эти средства направляются на уборку мусора и его вывоз, а также на установку биотуалетов и мусорных контейнеров.
Справедливости ради, автомобили, следующие через косу, пропускают бесплатно.
Вход на территорию заказника Федотова коса тоже бесплатный.
Плата взимается с каждой единицы автотранспорта, который остается на территории заказника.
Напомним, ранее стало известно о восстановлении карантинных постов на въезде в Закарпатье.
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