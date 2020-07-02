Нервные срывы и бытовые травмы: гороскоп здоровья на июль

Гороскоп

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов составил специально для «ФАКТОВ» гороскоп здоровья на июль. Ранее он рассказал, чего ждать каждому из знаков зодиака в этом месяце на любовном фронте. — Ешьте побольше витаминов, — сказал Хаял, рассказывая о всех знаках зодиака. — Напитайте ими свой организм на зиму. Старайтесь подольше гулять на свежем воздухе и избегайте нервного перенапряжения.

Овны

В июле звезды советуют Овнам более внимательно следить за своим питанием. В этот период есть большая вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом. А потому лучше обойтись без смелых гастрономических экспериментов, строгих диет и переедания.

Тельцы

Звезды будут подталкивать Тельцов к чрезмерной эмоциональности и раздражительности. В связи с чем весьма вероятны стрессы и даже нервные срывы. Чтобы этого избежать, старайтесь больше времени проводить наедине со своими мыслями. Как вариант — чаще занимайтесь своим хобби.

Близнецы

Осторожность и размеренный подход к жизни — девиз Близнецов на июль. Не забывайте о том, что спешить нужно медленно. Так как в противном случае у вас есть большая вероятность бытовых травм, ударов и даже переломов.

Раки

Звезды подтолкнут Раков к работе над собой. И главным образом это коснется здоровья представителей знака. Многие задумаются о профилактике хронических заболеваний. Но не забывайте о том, что можете навредить себе самолечением. А потому любые действия стоит согласовать с врачом.

Львы

Середина лета сулит Львам прилив сил и энергии. В связи с чем представители знака могут хвататься за несколько дел одновременно. Но звезды советуют быть осмотрительными. Правильно планируйте свой день, оставляя в нем место для полноценного отдыха. В противном случае рискуете столкнуться с упадком защитных сил организма.

Девы

Привычка представителей знака игнорировать легкое недомогание и симптомы болезни в этот период может привести к плохим последствиям. Чтобы недуг не превратился в серьезную проблему, постарайтесь заняться своим здоровьем заблаговременно.

Весы

В этот период наиболее уязвимой будет сердечнососудистая система Весов. А потому звезды советуют поберечь себя. По возможности минимизируйте употребление напитков, содержащих кофеин, избегайте длительного пребывания на солнце и не затягивайте с визитом к врачу, если чувствуете признаки болезни.

Скорпионы

Представители знака — большие любители искать недостатки в собственной персоне и корить себя за ошибки. А расположение небесных тел в июле лишний раз подтолкнет Скорпионов к самокопанию, что в итоге может стать причиной проблем как с нервной, так и с эндокринной системой. Звезды советуют проще относиться к проблемам и неурядицам. Помните, что иногда они случаются вопреки нашим стараниям их не допустить.

Стрельцы

В этом месяце Стрельцам стоит особое внимание уделить укреплению иммунитета. Старайтесь употреблять достаточное количество витаминов, правильно питайтесь и ведите активный образ жизни. Иначе досадной ложкой дегтя в летний зной могут стать простудные заболевания.

Козероги

Середина лета для Козерогов — прекрасное время, чтобы решительно объявить войну вредным привычкам. В этот период вы будете полны решимости и уверенности в себе. А значит вам по плечу даже самые сложные начинания.

Водолеи

Главной причиной проблем со здоровьем у Водолеев в этот период может стать усталость. А потому старайтесь не перегружать себя чрезмерным количеством планов на день и не забывайте об отдыхе.

Рыбы

В июле многие Рыбы могут столкнуться с трудностями в профессиональной сфере деятельности, что наверняка повлечет за собой сильные переживания и как следствие — проблемы с кожей. Совет звезд — позаботиться о правильном уходе за своим телом и лицом, и конечно же проще относиться к происходящему.

Читайте также эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака на каждый день и гороскоп на июль 2020 года от известного астролог, а дважды победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова.



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