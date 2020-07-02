Происшествия

В курортном городе Железный Порт (Херсонская область) утонула трехлетняя девочка, купавшаяся в море на надувном матрасе. Ранее сообщалось о трагедии в Кирилловке, где в бассейне утонул шестилетний мальчик.

Как сообщают в ГУНП в Херсонской области, малышка пошла купаться вместе с гражданским мужем ее бабушки.

«38-летний мужчина объяснил, что девочка находилась на надувном матрасе, и что они отплыли от берега примерно на 50 метров. Девочка соскользнула с матраса, мужчина пытался доплыть с ребенком до берега, но не рассчитал силы», — говорится в сообщении.

Спасатели, которых вызвал мужчина, вытащили девочку на берег, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Правоохранители проверили мужчину на содержание алкоголя в крови — он был трезв.

Открыты уголовные производства по п. 2.ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Нехворощ Андрушевского района Житомирской области утонула семейная пара. Все началось с того, что четверо женщин решили поплавать на лодке, которая неожиданно перевернулась прямо посреди озера. Трое женщин самостоятельно выбрались на берег, а четвертая не умела плавать — ей на помощь бросились муж со своим братом. Последний вытащил тело утонувшей на берег. Супруг погибшей не выплыл.

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