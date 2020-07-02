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Подложили свинью Лаврову: хакеры взломали Twitter-аккаунт МИД России
Хакеры взломали аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter. Ранее в Германии объявили в розыск хакера из России, который может быть офицером ГРУ.
Как пишет «Подъем», в Twitter-аккаунте центра, предназначенном для информирования россиян, находящихся за рубежом, появилось объявление о продаже базы данных туристов.
Объявление провисело достаточно долго. Аккаунт смогли восстановить лишь около 16:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Великобритании разоблачили операцию россиян, чьи хакеры пытались получить доступ к информации о разработке вакцины против COVID-19.201
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...