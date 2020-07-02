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В Раде поддержали отставку Смолия
Финансовый комитет Верховной Рады поддержал отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Руководитель НБУ написал заявление об отставке вечером 1 июля, хотя раньше собирался работать до конца своей каденции.
На заседании комитета Смолий не присутствовал. Из 33 членов комитета 16 проголосовали «за». Об этом рассказал депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, также входящий в комитет.
Следующий этап после одобрения вопроса в комитете — это голосование за отставку Смолия в сессионном зале. Депутаты надеются услышать о причинах, подтолкнувших главу НБУ к уходу.
Напомним, в своем заявлении об отставке Смолий ссылался, что на него регулярно оказывается системное политическое давление, и в таких условиях он работать не может. Вскоре после заявления главы НБУ в Раде появился проект постановления о принятии отставки. Документ был внесен президентом Зеленским и передан в профильный комитет.
Смолий стал во главе НБУ, после того как свой пост покинула Валерия Гонтарева. До этого Смолий был первым заместителем главы Нацбанка.
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