Украина

Про карантин не слышали? В сети показали очередь в тернопольский секонд-хенд (фото)

В Тернополе, где за последние сутки выявлено четверо больных коронавирусной инфекцией, жители не готовы соблюдать даже минимальные карантинные правила. 2 июля люди штурмовали городской секонд-хенд, полностью забыв о социальной дистанции. Тем временем область никак не покинет список эпиднеблагополучных регионов ввиду роста заболеваемости.

Фото толпы у входа в магазин опубликовал Борис Яхтин в Facebook.

Напомним, с начала эпидемии в Тернопольской области выявлено 1958 заразившихся коронавирусом. На утро 2 июля в статистику по области добавились 28 новых заболевших. Область признана не готовой к смягчению карантина.

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