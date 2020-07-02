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Украина

Про карантин не слышали? В сети показали очередь в тернопольский секонд-хенд (фото)

18:58 2 июля 2020
карантин

В Тернополе, где за последние сутки выявлено четверо больных коронавирусной инфекцией, жители не готовы соблюдать даже минимальные карантинные правила. 2 июля люди штурмовали городской секонд-хенд, полностью забыв о социальной дистанции. Тем временем область никак не покинет список эпиднеблагополучных регионов ввиду роста заболеваемости.

Фото толпы у входа в магазин опубликовал Борис Яхтин в Facebook.

секонд

Напомним, с начала эпидемии в Тернопольской области выявлено 1958 заразившихся коронавирусом. На утро 2 июля в статистику по области добавились 28 новых заболевших. Область признана не готовой к смягчению карантина.

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