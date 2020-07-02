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В Одесской области 77-летняя пенсионерка отсудила 50 тысяч гривен у насильника
Необычное уголовное дело рассмотрела на днях коллегия во главе с председателем Ивановского районного суда Одесской области Русланом Тымчуком. Житель села Русская Слободка обвинялся в грабеже одинокой пожилой женщины, проживавшей неподалеку (ранее сообщалось о задержании опасного грабителя под Киевом, который напал на старушку). Ночью 28 августа 2019 года он проник в ее дом, спрятался, а затем, «дождавшись удобного момента, применив физическую силу, схватил ее за шею, сзади и стал требовать деньги». Немощная испуганная хозяйка отдала все имеющиеся у нее в наличие — 1900 гривен пенсии. Получив желаемое, злоумышленник скрылся, а потерпевшая обратилась в полицию.
На следствии и в судебном заседании обвиняемый признал себя виновным и в полном объеме согласился возместить предъявленную потерпевшей сумму морального ущерба — 50 тысяч гривен.
Но тут 77-летняя потерпевшая заявила суду о совершении в отношении нее обвиняемым другого правонарушения — изнасилования. Пенсионерка указала, что грабитель путем запугивания заставил ее вступить с ним в половой. «В том числе и неестественным способом», — заявила потерпевшая.
Данные показания подтвердил свидетель, который заявил, что сразу после случившегося пенсионерка звонила ему по телефону и рассказала об ограблении и изнасиловании. По его словам он сразу приехал к ней домой, где они совместно написали заявление в полицию.
Обвиняемому, который признан психически вменяемым, за ограбление определено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев.
«Вместе с тем суд считает, что новые обстоятельства, которые стали известны в судебном заседании, подлежат проверке органами прокуратуры», — записано в тексе приговора.
Так что сейчас правоохранители разбираются, было ли изнасилование 77-летней бабушки.
Ранее «ФАКТЫ"сообщали о том, что в Запорожской области группа подростков изнасиловала 70-летнюю пенсионерку, а под Скадовском юноша изнасиловал, а затем задушил 66-летнюю женщину.
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