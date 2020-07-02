Происшествия

Душа просилась в небо: в Черновицкой области пилот-самоучка разбил самолет с пассажиром в кабине

История знает немало случаев, когда пассажиры могут при необходимости заменять пилота во время важных полетов, но только при наличии соответствующей подготовки.

К сожалению, также нередки инциденты, когда люди начинают рассматривать себя способными на управление летательными аппаратами, не обладая необходимыми для этого знаниями и умениями.

Об одном из подобных случаев идет речь в сообщении прокуратуры Черновицкой области.

«Кицманской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение относительно жителя Каменец-Подольского района Хмельницкой области, который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 281 УК Украины (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов, повлекшее тяжкие телесные повреждения)», — говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре поясняют, что мужчина, не имея действующего свидетельства пилота, без соответствующего разрешения Госавиаслужбы Украины и без предоставления диспетчерским органам обслуживания воздушного движения плана полета, решил взлететь на самолете марки «Х-32−912-Бекас» с пассажиром на заднем сиденье.

К сожалению, во время полета над селом Погореловка Заставнивского района пилот, пытаясь развернуться, допустил опасное снижение самолета, отчего тот ударился о землю и опрокинулся.

«Вследствие указанного пилот и пассажир получили тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни», — сообщили правоохранители.

Отмечается, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый по своему психическому состоянию не может в полной мере осознавать свои действия и требует применения принудительных мер медицинского характера.

По результатам судебного рассмотрения Заставнивском судом Черновицкой области вынесено постановление о применении к пилоту самолета принудительных мер медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.

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