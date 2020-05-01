Происшествия

Крушение самолета под Днепром: появилась информация о жертвах

Харьковский аэроклуб назвал имя пилота, погибшего при крушении легкомоторного самолета Grumman AA-5 под Днепром 1 мая. Им оказался главный летный инструктор FTO/TRTO АК «Авиа-Союз», пилот-инструктор FI, пилот-экзаменатор FE летчик-инструктор Сергей Горшенин.

Вместе с ним погиб курсант Павел.

Коллеги погибшего летчика отметили, что Горшенин был чемпионом Украины по пилотажу, а во время авиационных фестивалей «Свободное небо» на аэродроме «Майское» выступал на Acroduster TОО SA750.

Напомним, около 16.26 в районе ВПП «Каменка», выполняя учебно-тренировочный полет, упал четырехместный легкомоторный самолет Grumman AA-5 с бортовым номером UR-DCJ.

На месте авиакатастрофы

На борту находились два человека. Оба погибли, а самолет после падения загорелся. Причины авиакатастрофы выясняются.

Напомним, в Киеве во время движения на трассе загорелся автомобиль. А в Херсонской области на ходу возник пожар в военном автомобиле «КрАЗ» с боеприпасами.

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