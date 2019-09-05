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Один из пассажиров заменил пилота, не явившегося на работу
Вылет рейса самолета британской авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, задерживался на неопределенный срок. В последний момент выяснилось, что пилот лайнера … отсутствует. По каким причинам он не вышел на работу — не сообщается. Однако ему нашлась замена. Один из пассажиров, который собирался вместе с женой и маленьким ребенком на отдых и не хотел долго ждать, предложил авиакомпании свои услуги.
Как сообщает издание Metro, Майкл Брэдли по профессии также является пилотом и работает на EasyJet. Он позвонил руководству и, после тщательной проверки документов (у него при себе были паспорт и лицензия), Брэдли допустили к штурвалу.
Ранее сообщалось, что во время перелета из британского Манчестера в португальский город Фуншал (остров Мадейра) пилот пассажирского самолета Boeing 757 британской авиакомпании Jet2 потерял сознание. Его также заменил один из пассажиров — пилот той же компании, летевший в отпуск. Он взял управление самолетом на себя и благополучно совершил экстренную посадку в городе Порту.
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