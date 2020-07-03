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Происшествия

Фонтан бил на 10 метров: в Киеве ночью прорвало трубу (видео)

1:55 3 июля 2020
Гейзер в Киеве

Не прошло и недели с момента, как в Киеве на бульваре Дружбы народов забил «гейзер», как подобное «природное явление» зафиксировано уже в Подольском районе столицы.

Так, на улице Введенской прорвало трубу и поток воды начал бить примерно на 10 метров.

Об этом пишет УП.

Инцидент произошел между метро Тараса Шевченка и Контрактовой площадью.

«Очевидцы говорят, что вода бьет прямо из канализационного люка», — сказано в комментарии к видео.

Отмечается, что поливающая улицу вода была, к счастью, не горячей — это позволило избежать травм и ожогов.

Примерно через полчаса напор воды удалось уменьшить.

Тем не менее, на месте аварии продолжают работать полицейские и спасатели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе текущего года в Киеве прорвало теплосеть вблизи Ocean Plaza, из-за чего произошло затопление первого этажа ТРЦ. Тогда в результате прорыва трубы пострадали почти 10 человек. Кроме того, из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza под асфальт провалилась маршрутка.

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