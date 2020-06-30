- 15:42 Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
- 15:37 Как получить онлайн-кредит на карту без отказа
- 15:24 Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему
- 15:24 Бахматюк обратился к послам G7 с заявлением о незаконных действиях Артема Сытника относительно его бизнеса
- 15:19 Экс-премьер Франции и бывший соперник президента Макрона может сесть в тюрьму: что произошло
- 15:15 На парковке в центре Киева из-под земли ударил "гейзер"
- 15:14 Коронавирус убил 39-летнего силача-рекордсмена в Беларуси
- 15:12 39-летняя роженица умерла от коронавируса в Луцке
- 15:03 Доверие к сайтам, за которыми стоят печатные издания, будет выше, – Виталий Сыч
- 14:53 "Смерч идет": в сеть выложили яркое видео из Одесской области
- 14:37 Путину нужна Беларусь, он будет "дожимать" Лукашенко, — Портников
- 14:35 В Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов
На парковке в центре Киева из-под земли ударил "гейзер" (видео)
В Киеве на бульваре Дружбы народов на парковке возле супермаркетом забил «гейзер». Ранее подобное случилось на столичной улице Леваневского, где прорвало трубу тепломагистрали.
Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП произошло возле супермаркета «Новус». «Очевидцы говорят, что вода бьет прямо из канализационного люка», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с «гейзером» в центре Киева, где на территории теплоцентрали на Льва Толстого произошла коммунальная авария.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.