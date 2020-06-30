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Происшествия

На парковке в центре Киева из-под земли ударил "гейзер" (видео)

15:15 30 июня 2020
Гейзер возле Новуса на Дружбы народов

В Киеве на бульваре Дружбы народов на парковке возле супермаркетом забил «гейзер». Ранее подобное случилось на столичной улице Леваневского, где прорвало трубу тепломагистрали.

Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП произошло возле супермаркета «Новус». «Очевидцы говорят, что вода бьет прямо из канализационного люка», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с «гейзером» в центре Киева, где на территории теплоцентрали на Льва Толстого произошла коммунальная авария.


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