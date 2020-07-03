Мир

Российские тюремщики так стремились «улучшить показатели» голосования за принятие поправок к конституции РФ, что привлекали к этом даже украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

А в случае отказа сотрудники тюрем осуществляли психологическое давление на узников, сообщила в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Цинизма агрессора нет предела — граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в Конституцию страны-оккупанта!», — написала возмущенная омбудсмен.

Также Денисова подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как «еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации».

Напомним, что голосование за поправки к Конституции РФ длилось с 25 июня до вечера 1 июля. «За» высказались почти 78% россиян. Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт Поправки позволят Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на старания властей, в России все больше граждан высказывают неодобрение «обнулением» сроков президента Владимира Путина и другими предложенными им «поправками» к основному закону страны. Так, ведущий телеканала «Россия-24» ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов написал заявление об увольнении из-за голосования по поправкам к Конституции, назвав их «историческим преступлением».

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