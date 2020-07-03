- 02:27 В РФ украинских политзаключенных заставляли голосовать за продления сроков полномочий Путина, — омбудсмен
- 01:55 Фонтан бил на 10 метров: в Киеве ночью прорвало трубу
- 01:30 Убил двух боевиков и устроил перестрелку: в ОРЛО трижды пытались задержать дезертира
- 00:55 Дубинский крайне непристойно высказался в адрес Смолия: сеть вскипела
- 00:25 Вмешивались в работу IT-систем: стало известно, как мошенники-налоговики обкрадывали бюджет на 2 млрд ежемесячно
- 02.07 23:55 Резкое увеличение инфицированных: Израиль возвращает жесткий карантин
- 02.07 23:25 Душа просилась в небо: в Черновицкой области пилот-самоучка разбил самолет с пассажиром в кабине
- 02.07 23:12 На мосту Патона в Киеве патрульные отговорили студента от самоубийства
- 02.07 22:50 250 тысяч долларов – «за молчание»: в Одессе разоблачили преступную группу под руководством подполковника СБУ
- 02.07 22:39 За информполитику в Офисе президента теперь отвечает видный чиновник времен Януковича
- 02.07 22:11 Уникальная операция британской полиции: арестованы 746 преступников, изъято налички на 67 млн долларов
- 02.07 22:02 Знаменитый одноклубник Зинченко перешел в «Баварию» за 60 млн евро
В РФ украинских политзаключенных заставляли голосовать за продления сроков полномочий Путина, — омбудсмен
Российские тюремщики так стремились «улучшить показатели» голосования за принятие поправок к конституции РФ, что привлекали к этом даже украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.
А в случае отказа сотрудники тюрем осуществляли психологическое давление на узников, сообщила в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
«Цинизма агрессора нет предела — граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в Конституцию страны-оккупанта!», — написала возмущенная омбудсмен.
Также Денисова подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как «еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации».
Напомним, что голосование за поправки к Конституции РФ длилось с 25 июня до вечера 1 июля. «За» высказались почти 78% россиян. Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт Поправки позволят Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на старания властей, в России все больше граждан высказывают неодобрение «обнулением» сроков президента Владимира Путина и другими предложенными им «поправками» к основному закону страны. Так, ведущий телеканала «Россия-24» ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов написал заявление об увольнении из-за голосования по поправкам к Конституции, назвав их «историческим преступлением».3
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Эндокринолог Константин Зуев: «Человеку, который быстро похудел или поправился, нужно проверить щитовидную железу»
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...