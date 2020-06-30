Не захотел пиарить "поправки Путина": в РФ уволился ведущий пропагандистского канала

Мир

В России, где проводят голосование за внесение поправок в Конституцию, все больше граждан высказывают неодобрение «обнулением» сроков президента Владимира Путина и другими предложенными им «поправками» к основному закону страны.

Так, ведущий телеканала «Россия-24» ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов написал заявление об увольнении из-за голосования по поправкам к Конституции, назвав их «историческим преступлением». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Жаринов работает ведущим на государственном канале с 2013 года. Он отмечает, что всегда старался быть объективным.

Ухожу из Вестей Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости,… Опубліковано Владимиром Жариновим Неділя, 28 червня 2020 р.

«Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, „Ассоциация ЮРИСТОВ России“), мнения списанных историей „випов“ — именно в кавычках, некие подачки на детей… Я, честно говоря, впал в ступор, когда региональные депутаты наравне с народными избранниками других субъектов РФ дружно одобрили правки», — пишет Жаринов.

После этого, отмечает журналист, он понял, что «самоуважение для проголосовавших „за“ — просто слово из другой реальности», а депутаты не заботятся об избирателях (в этом суть сегодняшней путинской демократии), при этом продают своей будущее.

Жаринова не устраивает мнение, что всё уже решено и что «это часть нашей работы». «Единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду», — заключил Жаринов.

Напомним, что в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Одна из главных поправок касается обнуления президентских сроков, что позволит Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Подсчет результатов голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет.

Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что оккупанты проводят в Крыму голосование по поправкам в российскую Конституцию, а местных учителей обязали вести учет проголосовавших родителей и родственников школьников.

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