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Не захотел пиарить "поправки Путина": в РФ уволился ведущий пропагандистского канала
В России, где проводят голосование за внесение поправок в Конституцию, все больше граждан высказывают неодобрение «обнулением» сроков президента Владимира Путина и другими предложенными им «поправками» к основному закону страны.
Так, ведущий телеканала «Россия-24» ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов написал заявление об увольнении из-за голосования по поправкам к Конституции, назвав их «историческим преступлением». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Жаринов работает ведущим на государственном канале с 2013 года. Он отмечает, что всегда старался быть объективным.
Ухожу из Вестей Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости,…Опубліковано Владимиром Жариновим Неділя, 28 червня 2020 р.
«Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, „Ассоциация ЮРИСТОВ России“), мнения списанных историей „випов“ — именно в кавычках, некие подачки на детей… Я, честно говоря, впал в ступор, когда региональные депутаты наравне с народными избранниками других субъектов РФ дружно одобрили правки», — пишет Жаринов.
После этого, отмечает журналист, он понял, что «самоуважение для проголосовавших „за“ — просто слово из другой реальности», а депутаты не заботятся об избирателях (в этом суть сегодняшней путинской демократии), при этом продают своей будущее.
Жаринова не устраивает мнение, что всё уже решено и что «это часть нашей работы». «Единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду», — заключил Жаринов.
Напомним, что в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Одна из главных поправок касается обнуления президентских сроков, что позволит Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Подсчет результатов голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.
Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет.
Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что оккупанты проводят в Крыму голосование по поправкам в российскую Конституцию, а местных учителей обязали вести учет проголосовавших родителей и родственников школьников.10
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