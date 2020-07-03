Недолго радовались: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Мир

Польские власти решили дать обратный ход своему прежнему решению, которым отменялся обязательный карантин для пассажиров, прибывающих из Украины по воздуху: с 3 июля карантин снова становится обязательным для всех прибывающих из нашей страны.

Об этом говорится в распоряжении главы МВД Польши, передает Укринформ.

В частности, в документе из перечня стран вне ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина, изъята Украина.

В то же время в распоряжение главы МВД добавлены новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы.

В частности, речь идет об учащихся, студентах разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Эта норма также распространяется на ученых, которые проводят там научную или исследовательскую работу.

Также оставлен в силе «привычный» перечень тех, кто освобождается от прохождения 14-дневного карантина в Польше. В него внесены члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения. Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Напомним, что Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Соответствующее распоряжение будет действовать две недели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого «безопасного» списка, в который входят 15 стран. Украина в него, к сожалению, не попала.

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