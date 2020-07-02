Мир

Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина украинцев, но не всех

Возобновившая железнодорожное сообщение со странами ЕС Польша решила сделать послабления в требованиях и для украинцев, отменив обязательный 14-дневный карантин для граждан нашей страны.

Об этом пишет «Польское радио».

Но послабление касается только тех украинцев, кто прибывают самолетом.

Пойти на такой шаг польская сторона решила после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих отрезках нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина.

В частности, на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах; с Украины — в Дорогуске (с украинской стороны — Ягодин), Корчевой (с украинской стороны — Краковец), Гребенном (с украинской стороны — Рава-Русская) — и Медыке (с украинской стороны — Шегини).

Кроме того, польские пограничники напомнили, что с 1 июля напоминает, какие категории лиц, кроме граждан Польши, могут пересечь польскую границу без карантина.

К перечню из международных автоперевозчиков, учеников и студентов польских вузов, а также граждан из стран Европейской экономической зоны и Швейцарии добавилась новая группа — пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный полет из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины.

Напомним, что с 1 июля Польша возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины; при этом определены категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в страны ЕС.

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