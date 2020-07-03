Новая напасть: в США стремительно распространяется смертельный вирус "кроличья Эбола"

Мир

В США зафиксирована новая вспышка смертельного вируса геморрагической болезни кроликов (RHDV2), который некоторые ветеринары называют его «кроличьей Эболой», хотя он не связан с опасным заболеванием у людей.

Об этом пишет Bisiness Insider.

Единственное сходство заболевания с лихорадкой Эбола — в том, что вирус так же вызывает поражения органов и тканей кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. По словам ветеринаров, часто единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется после их смерти, когда из носа вдруг начинает течь кровь.

С апреля Минсельхоз США подтвердил случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Юте, Техасе и Нью-Мексико.

Сообщается, что вирус распространяется через кровь, кал и мочу. По степени опасности, по словам ветеринаров, он превосходит коронавирус нового типа, так как зараженное животное умирает в 90 процентах случаев. При этом утверждается, что RHDV2 не несет опасность для людей, кошек и собак, но может сохраняться на поверхностях и одежде в течение трех с половиной месяцев.

Первый случай «кроличьей Эболы» был зафиксирован в Китае 35 лет назад. В США RHDV2 регистрируется четвертый раз в истории: ранее его фиксировали среди домашних кроликов в штате Огайо в 2018 году, а затем — в Вашингтоне летом 2019 года и Нью-Йорке в феврале этого года. Во Франции, Австралии и Канаде также регистрировали случаи заражения.

Нынешняя эпидемия вызывает особую тревогу специалистов, поскольку вирус впервые перешел с одомашненных животных на диких кроликов и зайцев. Вакцины от него пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новом заболевании — хантавирусе, который распространяется через грызунов. Чаще всего, заражение человека хантавирусом происходит при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, легочный секрет и помет). Заразиться можно в теплые и засушливые времена года, когда люди в большом количестве выходят на прогулки в лес. Вирус может попасть в организм человека с пылью из воздуха, при употреблении загрязненной мочой воды и еды.

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