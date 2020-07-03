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Ливни, грозы и аномальная жара: синоптики составили прогноз до конца недели
Западные области Украины продолжит заливать дождями. Сильные ливни ожидаются в Прикарпатье и Закарпатье, а также в горных районах. В центре и на востоке установится жара. В отдельных районах Херсонской области после 5 июля синоптики ждут аномальных +42 градусов.
3 июля в западных областях грозы, град, шквальный ветер до 15−20 м/с. Объявлен «желтый» уровень опасности. В остальных регионах без осадков и очень жарко. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
4 июля на западе дожди продолжатся, а в центральных восточных и южных областях днем до +38.
5 июля на юге станет еще жарче, а в западных областях по-прежнему осадки.
Июль пока оправдывает ожидания синоптиков, которые прогнозировали аномально жаркий месяц со средним количеством дождливых дней.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»40
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