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Украина

Ливни, грозы и аномальная жара: синоптики составили прогноз до конца недели

7:18 3 июля 2020
погода

Западные области Украины продолжит заливать дождями. Сильные ливни ожидаются в Прикарпатье и Закарпатье, а также в горных районах. В центре и на востоке установится жара. В отдельных районах Херсонской области после 5 июля синоптики ждут аномальных +42 градусов.

3 июля в западных областях грозы, град, шквальный ветер до 15−20 м/с. Объявлен «желтый» уровень опасности. В остальных регионах без осадков и очень жарко. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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4 июля на западе дожди продолжатся, а в центральных восточных и южных областях днем до +38.

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5 июля на юге станет еще жарче, а в западных областях по-прежнему осадки.

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Июль пока оправдывает ожидания синоптиков, которые прогнозировали аномально жаркий месяц со средним количеством дождливых дней.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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