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Из-за отставки Смолия доллар дорожает два дня подряд: курс валют на 3 июля
После того, как глава Национального банка Украины написал заявление об отставке, а профильный комитет Рады поддержал президентский проект постановления об увольнении Якова Смолия, украинская национальная валюта дешевеет второй день подряд.
Как передает «Минфин», на пятницу, 3 июля 2020 года, официальный курс гривны установлен на уровне 27,1801 гривни за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем курс украинской национальной валюты понизился еще на 41 копейку.
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам, установленные на таком уровне: доллар — 27,18 гривни за доллар, евро — 30,65 гривни за евро.
Также публикуются данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр финансов Сергей Марченко заявлял, что отставка Якова Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке, но не исключал «турбулентность».
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