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Деньги

Большинство избирателей Зеленского считают, что цены в Украине росли слишком быстро

10:19 3 июля 2020
Зеленский

На следующий день после того, как глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку, были проведены социологические исследования — эксперты интересовались мнением украинцев по поводу политики Нацбанка, курса доллара и роста цен.

Опрос по заказу Центра экономической стратегии 2 июля провела исследовательская компания Gradus Research. Согласно данным опроса, 94% респондентов не согласны с утверждением, что цены в Украине растут очень медленно, а 88% против идей политиков о том, что стране нужен высокий курс доллара. Почти 90% опрошенных уверены, что рост цен и девальвация гривны выгодные олигархам, а не простым людям.

Один из вопросов, которые задавались респондентам, звучал так: «Согласно закону, приоритетом Национального банка является достижение и поддержание ценовой стабильности в государстве. По вашему мнению, насколько хорошо в последние два года Нацбанк поддерживал ценовую стабильность?»

28% участников соцопроса ответили, что их все устраивает, 54% - что все плохо и цены росли слишком быстро. Кстати, среди респондентов, которые во втором туре выборов президента Украины в 2019 году поддержали Владимира Зеленского, 64% считают, что цены росли слишком быстро. Среди проголосовавших за Петра Порошенко — 49% все устраивает в поддержке НБУ ценовой стабильности, 34% считают, что цены росли слишком быстро.

«В проекте постановления Верховной Рады финансовый комитет парламента обвиняет руководство Нацбанка в чрезмерном фокусе на снижение инфляции и усилении гривны. Председатель комитета Данил Гетманцев заявлял, что удержание инфляции на низком уровне не будет способствовать поддержке экономики Украины. В то же время, результаты опроса показывают, что граждане ожидают от политиков и Национального банка именно стабильных цен и курса национальной валюты», — комментирует исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкет в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с числом жителей более 50 000 000 в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и регионом. Период проведения поля: 02.07.2020. Размер выборки: 800 респондентов. Максимальная погрешность выборки — 3,5%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине снизилось количество тех, кто одобряет действия и заявления президента Владимира Зеленсского — баланс составил минус 7 процентов.

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