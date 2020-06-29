Украина

В Украине снизилось количество тех, кто одобряет действия и заявления президента Владимира Зеленсского — баланс составил минус 7 процентов. Ранее в «минус» уходил баланс доверия-недоверия действующему главе государства.

Согласно данным опроса КМИС, оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%), а 45% - не одобряют (в мае — 37%). «Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов», — отмечают социологи.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследования Центра Разумкова показали, что в апреле — спустя год после президентских выборов — только 37% опрошенных поставили Зеленскому оценку «хорошо» или «очень хорошо». 34% оценили его работу на «тройку» (ни хорошо, ни плохо), а еще у 28% опрошенных оценки колебались между «довольно плохо» и «очень плохо».



96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter