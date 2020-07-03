На курортных Шацких озерах усилили карантин: что запретили

Украина

На популярном курорте Шацкие озера на Волыни с 3 июля усилили карантин. Под жесткие ограничения попал весь Шацкий район Волынской области. Это связано с неблагополучной ситуацией в регионе по COVID-19.

Главный санитарный врач области Наталия Янко объяснила, что заболеваемость на Волыни находится на стабильно высоком уровне. В целом по Украине область занимает четвертое место по распространению коронавирусной инфекции. А за последнюю неделю наиболее резкий рост заболеваемости замечен в Шацком районе (60,3 на 100 тыс. населения).

С 3 июля к Шацким озерам и по району в целом будут запрещены пассажирские автоперевозки: пригородные и междугородные, регулярные и нерегулярные.

Кроме того, власти решили взять под контроль все места отдыха у воды. По всей области будут проинспектированы базы отдыха, кемпинговые площадки, хостелы, санатории, пансионаты, летние лагеря.

Напомним, в условиях ограниченных возможностей для отдыха за рубежом украинцы открывают для себя курорты внутри страны. В западном регионе популярным местом отдыха остаются Шацкие озера, несмотря на присутствующие там экологические проблемы.

Фото commons.wikimedia.org

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