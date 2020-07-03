Происшествия

Стреляли по ВСУ, но подорвались сами: на Донбассе у боевиков разорвался миномет

Среди потерь, которые боевики понесли в июне 2020 года, есть трое боевиков, погибших из-за разрыва собственного миномета.

«По уточненным данным разведки, в последние дни июня, в районе населенного пункта Желобок, что на временно оккупированной территории Луганской области, погибли трое и получили ранения двое сотрудников батальона патрульной службы так называемого «МВД ЛНР», — сообщают в командовании Объединенными силами.

Отмечается, что этот инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке. Так, боевики выполняли практические упражнения по стрельбе, ведя огонь по позициям ВСУ.

«Из-за нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабой подготовки личного состава, расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета, а также гибель и травмирование боевиков», — добавили в штабе ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированной Любимовке (Луганская область) мужчина, дезертировавший из российско-оккупационных войск, успешно отбивался от пытавшихся его задержать"милиционеров", уничтожив двоих из них.

Иллюстративное фото.

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