Украина

В разведке назвали потери боевиков в июне 2020 года

Потери боевиков на Донбассе за июнь 2020 года составили сто человек убитыми и ранеными — только за минувшую неделю бойцы ВСУ ликвидировали 10 боевиков, еще 9 были ранены или травмированы.

Как сообщают в командовании Объединенными силами, подтвержденные потери российско-оккупационных войск составили 42 человека погибшими и 58 ранеными.

Также оккупанты потеряли 5 единиц техники — ЗИЛ, КАМАЗ, два миномета и один танк.

«Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечья. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что в подразделениях противника низкое морально-психологическое состояние», — добавили в штабе ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ликвидации позиции боевиков на Донбассе ответным огнем бойцов 54-й ОМБр.

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